مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 4 يونيو 2023 - 20:29 نُشر: الأحد، 4 يونيو 2023 - 20:29
دولي
243 مستوطنًا اقتحموا المسجد اليوم

قاد عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 243 مستوطنًا اقتحموا المسجد اليوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

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