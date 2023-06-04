مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

قاد عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المُبارك.

عضو الكنيست السابق، الخاحام يهودا غليك يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/HSeYPKGsTB — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 4, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 243 مستوطنًا اقتحموا المسجد اليوم.

243 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/pywHo0bnlP — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 4, 2023

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات علنية في المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/uOintrdv5V — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 4, 2023

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.