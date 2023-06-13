مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

مستوطنون من معاهد توراتية يشاركون في اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/dbPpWgUvzr — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 13, 2023

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحام الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/FGq8utCRwY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 13, 2023

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.