مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 14:26 | آخر تحديث: 13 يونيو 2023 - 14:28 نُشر: الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 14:26
دولي
القسطل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم  الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

آخر تحديث: 13 يونيو 2023 - 14:28
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