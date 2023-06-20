مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات “الأقصى”، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 299 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

299 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/ygQqrJtxTA — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 20, 2023

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، مع تواصل التضييق على دخول المصلين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.