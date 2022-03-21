مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى.

وأضافت الوكالة أن 150 طالبا من جامعة “كولومبيا” من الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة منظمة (بيدينو) التهويدية، وبقيادة مرشدات من جماعات الهيكل المزعوم اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية داخل صحن الصخرة وفي زوايا الأقصى.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/mQC81l9mcY — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 21, 2022

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 233 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ضمن مجموعات مُكثّفة برفقة وحماية شرطة الاحتلال، من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، وأدوا طقوسهم وصلواتهم التلمودية في باحات المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة، كما التقطوا صوراً تذكارية لهم خلال الاقتحام، تزامناً مع انتشار القوات المسلحة في الباحات.

مستوطنون يلتقطون صورًا تذكارية لهم خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/9qyVc6FaCe — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 21, 2022

مجموعة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/nXDWG7g1lO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 21, 2022

وفي ذات الوقت، ضيّقت عناصر شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب على المصلين والوافدين أثناء دخولهم من خلال احتجاز هوياتهم وتفتّيش حقائبهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً وشابة أثناء تواجدهما في منطقة باب العامود- أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس.

ووثّقت شبكة “القسطل” الفلسطينية، اقتحام 682 مستوطناً للمسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي، بحمايةٍ من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح.

ويومي الأربعاء والخميس، وثّقت الشبكة انتهاك المستوطنين حرمة المسجد من خلال صلواتهم واحتفالهم في عيدهم العبري “المساخر” أو ما يطلقون عليه بـ”البوريم”، وتلقي شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.