مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة على شكل مجموعات، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية منه، فيما التقط عدد منهم صورا قبالة مسجد قبة الصخرة المشرفة.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 253 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك اليوم الاثنين.

253 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/nqmHFnrHkg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 28, 2022

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.