مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المُبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 76 مستوطناً اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية عناصر الاحتلال.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى خلال ساعات الصباح الباكر من “باب المغاربة” ضمن جولات في باحاته، حتى خرجوا منه عبر “باب السلسلة”.

وأمّنت شرطة الاحتلال اقتحام المستوطنين الذين بلغ عددهم اليوم 76 مستوطنًا، وقواتها الخاصة التي أحاطت بهم طوال فترة الاقتحام.

يُشار إلى أن شبكة “القسطل” وثّقت اقتحام أربعة آلاف و263 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر مارس الماضي.

ترجمة القسطل .. شاهد ما قاله الحاخام "يهودا كروز" خلال اقتحامه المسجد الأقصى المبارك قبل أيام عن تقديم قربان "عيد الفصح اليهودي" pic.twitter.com/naukTrXAGS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 11, 2022

وكانت جماعات “الهيكل” المزعوم أعلنت عن عقد محاكاة كاملة لـ”قربان الفصح” في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الإثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد “قمة حاخامية” عُقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس “الفصح” العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات “الهيكل” بإدخال “قربان الفصح” إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم (الرابع عشر من شهر رمضان).

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد