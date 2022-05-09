مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.

في غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/tuHt8oqHBB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2022

تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى pic.twitter.com/XaRg9GjZ6x — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد، وتزاد وتيرة هذه الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية.