مستوطنون يُواصلون اقتحام المسجد الأقصى المُبارك

جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، بحماية شرطة الاحتلال التي عمدت إلى إخراجِ مسن من المسجد لمجرد اعتراضه على منعه من الجلوس في المنطقة الشرقية واحتجاجه على أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/ZR80ubZJ1M — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 13, 2022

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/1ohbEoy1Xy — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 13, 2022

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.