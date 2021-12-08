انتخابات ليبيا

مستوطنون يُواصلون اقتحام المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 ديسمبر 2021 - 19:27 | آخر تحديث: 8 ديسمبر 2021 - 19:30 نُشر: الأربعاء، 8 ديسمبر 2021 - 19:27
دولي
مستوطنون يُواصلون اقتحام المسجد الأقصى المُبارك
القسطل
عشرات المستوطننين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 8 ديسمبر 2021 - 19:30
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