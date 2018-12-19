مال وأعمال

مستوى قياسي للدين الأمريكي خلال سنوات

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 ديسمبر 2018 - 02:50
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سٌجل الارتفاع خلال فترة الرئيس الحالي دونالد ترانب. [إنترنت]
الدين الأميركي سجل ارتفاعاً قياسياً خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب حسب ما كشفت عنه وكالة ” Bloomberg”، ليبلغ خلال السنتين الأخرتين  1.9 ترليون دولار.

كذلك أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن أرصدة القطاع الحكومي الأميركي تُنفق على صناديق التقاعد، والقروض السكنية، وكذلك القروض المخصصة للطلبة.

وقد ارتفع الدين العام الأميركي، ليصل لأول مرة إلى 21 تريليونا و13 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتمثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، أكثر الدول اقتراضاً في العالم حيث يبلغ نصيبها أكثر من نصف الدين العالمي.

هذا وحذر خبراء من أن بلوغ الدين العالمي 184 ترليون دولار من شأنه أن يسبب كارثة اقتصادية عالمية، بعد أن بات نصيب الفرد الواحد من الدين العالمي 86 ألف دولار.

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