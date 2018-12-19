مستوى قياسي للدين الأمريكي خلال سنوات

كذلك أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن أرصدة القطاع الحكومي الأميركي تُنفق على صناديق التقاعد، والقروض السكنية، وكذلك القروض المخصصة للطلبة.

وقد ارتفع الدين العام الأميركي، ليصل لأول مرة إلى 21 تريليونا و13 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتمثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، أكثر الدول اقتراضاً في العالم حيث يبلغ نصيبها أكثر من نصف الدين العالمي.

هذا وحذر خبراء من أن بلوغ الدين العالمي 184 ترليون دولار من شأنه أن يسبب كارثة اقتصادية عالمية، بعد أن بات نصيب الفرد الواحد من الدين العالمي 86 ألف دولار.