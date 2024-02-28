 مستويات قياسية لإنتاج ليبيا من النفط

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن مستويات قياسية لإنتاج البلاد من النفط يوميا.

وقال رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة: إن إنتاج البلاد من النفط يقارب 1.25 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وقد يرتفع إلى 3.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا المستوى تحقق في سبعينيات القرن الماضي.

وقال بن قدارة، خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن: إن 25 بالمئة فقط من قدرات خط الأنابيب الذي يصدر الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا مستغلة حاليا.

وأضاف أن ليبيا ستعقد جولة مناقصات لمنح حقوق للتنقيب عن النفط في نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على مشاركة شركات كبرى في هذه الجولة.

ولفت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إلى أن المؤسسة تدرس إنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء، من أجل الاستخدام المحلي وربما التصدير إلى أوروبا.

يذكر أن قطاع النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وتعتمد بصورة رئيسية عليه، كما تعدّ إيرادات ليبيا من النفط وصادراته بمثابة مصدر الثروة الرئيسي للبلاد، وتمتلك ليبيا أفضل أنواع الخام في العالم.