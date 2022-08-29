مسح ميداني لمهبط حقل العطشان النفطي

أجرى فريق من مصلحة الطيران المدني، يوم السبت الماضي، زيارة تفقدية إلى حقل العطشان جنوب غربي البلاد.

وأفادت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط الغاز، بأن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات التي تجريها الشركة لانطلاق عمليات الحفر بحقل العطشان مع بداية شهر سبتمبر.

وقام الفريق بمسح ميداني للمهبط ومرفقاته بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز، وذلك صحبة مدير ادارة الخدمات ومنسق المشاريع بشركة زلاف.

وكانت طائرة شركة طيران النفط قد حطت على مهبط حقل العطشان صباح السبت، وقام الفريق بجولة حول المهبط وتسجيل الملاحظات من حيث إجراءات السلامة وحالة المهبط، وبعد انتهاء الجولة انطلق الوفد عائداً الى مطار معيتيقة بطرابلس.

يُشار إلى أن شركة زلاف ليبيا هي شركة متخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتعتبر كيان تابع بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتهدف إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية للنفط والغاز بليبيا وزيادة إنتاج وإحتياطي النفط والغاز.