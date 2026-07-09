مسدسات بأسماء قادة الحلف.. هدية أردوغان لـ«قادة الناتو» تثير الجدل

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية غير تقليدية لقادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” خلال القمة التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة، حيث أهدى كل زعيم مسدسًا منقوشًا عليه اسمه، إلى جانب علبة ذخيرة حية.

وذكرت صحيفة “التلغراف” أن أردوغان أرفق كل هدية برسالة تعفي المسدس من قيود التصدير التركية، بما يسمح بإخراجه من البلاد، إلا أن القوانين البريطانية حالت دون نقل الهدية إلى المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر إنه اضطر إلى تعطيل المسدس وتركه في أنقرة، بسبب عدم إمكانية نقله قانونيًا على متن الطائرة الحكومية البريطانية.

وتختلف هذه الهدية عن الهدايا التقليدية التي عادة ما يحصل عليها قادة حلف الناتو خلال القمم، إذ تضمنت الهدايا السابقة منتجات رمزية مرتبطة بثقافة الدولة المضيفة.

وخلال قمة الناتو في وارسو عام 2016، حصل القادة على حقائب تضمنت زجاجات من فودكا العسل البولندية التقليدية، وشوكولاتة محلية، وطوابع بريدية صُممت خصيصًا للمناسبة.

وفي قمة استضافتها المملكة المتحدة بمدينة نيوبورت الويلزية عام 2014، شملت الهدايا المقدمة للقادة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، جوارب صوفية، وزجاجات من ويسكي “بنديرين” الأحادي الشعير، وقطع وافل ويلزية.

وجمعت قمة الناتو التي استضافتها أنقرة على مدار يومين قادة الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال كلمته الختامية للقمة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بأنه “رجل عظيم، وقائد عظيم… وصديق لي”.

وأضاف ترامب أن أردوغان “شخص قوي، ويتمتع بشخصية قوية جدًا”، معتبرًا أن ذلك من أسباب قيادته “دولة عظيمة”.

وفي ملف العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث سابقًا عن إمكانية بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، لكنه أوضح لاحقًا أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي، بعد اعتراضات من اليونان وإسرائيل على الصفقة المقترحة.

وفي ختام القمة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثات وصفها بالمثمرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.