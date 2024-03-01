مسرّب وثائق «البنتاغون» الذي شغل العالم يُغيّر اعترافاته!

ذكرت وكالة فرانس برس، أن مسرب وثائق “وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون”، سيتراجع عن اعترافاته التي سربها.

وبحسب الوكالة، فإن وثائق قضائية أظهرت أن الجندي في سلاح الجو الأميركي “جاك تيشيرا” المتهم بتسريب وثائق عسكرية سرية للغاية ونشرها عبر الإنترنت، سيغيّر أقواله ويعترف بالجريمة، ما قد يؤدي به إلى سجنه لعقود.

ووفق الوكالة، طلب المدعون العامون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 4 مارس الجاري، حيث سيؤكد “تيشيرا”، إلغاء دفعه ببراءته.

يذكر أنه ألقي القبض على ” الجندي جاك تيشيرا” في أبريل الفائت 2023، إثر تسريبه وثائق سرية خاصة بالبنتاغون، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.

وكانت بعض الوثائق التي نشرها “تيشيرا”، تتعلق بقلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية لأوكرانيا في وجه القوات الروسية، كما أظهرت بعض الوثاق، والتي نشرها على مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي “ديسكورد”، أن واشنطن تجسست على حليفتيها “إسرائيل” وكوريا الجنوبية.

ويعدّ هذا الاختراق داخل البنتاغون الأمريكي، هو الأكبر منذ عام 2013، عند قيام “إدوارد سنودن” بتسريب وثائق وكالة الأمن القومي.