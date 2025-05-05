«مسعود سليمان» يشيد بجهود العاملين في قطاع النفط ويصفهم بالمثاليين

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، عن عظيم فخره بما قدمه ويقدمه مستخدمو قطاع النفط في مختلف مواقع العمل، وفقاً لمهامهم ومسؤولياتهم المُكلّفين بها، مثمّناً عالياً صمودهم في وجه التحديات التي تمرّ بالقطاع بين الحين والآخر، والذي تُوّج بزيادة معدلات الإنتاج إلى المستهدف والمحافظة عليها في المستوى المطلوب.

كما أشاد خلال كلمة ألقاها ضمن مراسم تكريم نخبة من مستخدمي القطاع بمناسبة العيد العالمي للعمال، الذين تم اختيارهم من جهات العمل التابعين لها، والتي أقيمت بالمقر الرئيس للمؤسسة؛ بدور رجال السلامة في مختلف المواقع الإنتاجية، وحرصهم على أداء مهامهم كما ينبغي رغم المخاطر التي تُهدّدهم في بعض الحالات الحرجة والطارئة.

ولفت إلى أن تكريم لفيف من مستخدمي القطاع بجائزة المستخدم المثالي اليوم لا يعني أن هذه المثالية قد اقتصرت على هؤلاء فقط، أو أنها حكراً عليهم دون غيرهم، موضحاً في هذا الصدد أنه مؤمن بأن جميع مستخدمي القطاع على قدرٍ من المثالية، والكلّ مستحق لهذا التكريم، مؤكداً أنها حقيقة تظهر جليّة في نتاج عملهم وثمرات جهدهم ونجاح مؤسساتهم.

كما قام ممثلو النقابات خلال هذا الحفل الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الإدارات والموظفون بالمؤسسة والشركات والمراكز التابعة لها، بتكريم المهندس مسعود سليمان تقديراً لجهوده ودعمه للعاملين في القطاع وحرصه على الرفع من كفاءتهم وتطويرهم مهنياً بشكل متواصل.