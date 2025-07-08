مسعود يؤكد تصحيح الأخطاء في الامتحانات ومنح الدرجات الكاملة للتلاميذ المتضررين

أكد مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، تنفيذ جميع الملاحظات الواردة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي المتعلقة بالأخطاء في أسئلة الامتحانات، مُعلناً منح الدرجات الكاملة لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح مسعود أنه تم منح درجات عن الأخطاء العلمية والمطبعية في 10 أسئلة من مادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى سؤال واحد في مادة النحو. كما أشار إلى أن موعد بداية امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سيكون في 27 من شهر يوليو الجاري.

وأضاف مسعود أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون لدى مكاتب الامتحانات في مراقبات التربية والتعليم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، ويستمر لمدة خمسة أيام، ليغلق يوم الأحد المقبل، على أن تبدأ عملية النظر في الطعون ومعالجتها وإعلان نتائجها.

يُذكر أن نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025م قد تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 65.59%.