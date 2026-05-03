مسلحون صوماليون يختطفون ناقلة نفط

أعلنت السلطات اليمنية، الأحد، عن تعرض ناقلة نفط للاختطاف قبالة سواحل محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، في حادثة نفذها 9 مسلحين صوماليين، وسط تطورات متسارعة تشير إلى توجه السفينة نحو السواحل الصومالية.

وقالت قوات خفر السواحل اليمنية إن الناقلة المختطفة تقل على متنها 12 بحاراً من الجنسيتين المصرية والهندية، إضافة إلى نحو 2800 طن من مادة الديزل، في عملية وصفت بأنها سطو مسلح بحري.

وبحسب البيان، تحركت القوات فور تلقي البلاغ عبر إرسال 3 زوارق لاعتراض السفينة، إلا أن محدودية قدرات هذه الزوارق، المخصصة للمهام قصيرة المدى وغير المؤهلة للعمل في أعالي البحار، حالت دون الوصول إلى الناقلة في الوقت المناسب.

وأوضحت قوات خفر السواحل أن الناقلة واصلت مسارها تحت سيطرة العناصر المسلحة باتجاه السواحل الشمالية الشرقية للصومال، في وقت كانت تقترب فيه من دخول المياه الإقليمية الصومالية صباح الأحد.

وأشار البيان إلى أن الشركاء الدوليين شاركوا في المتابعة وتحديد موقع السفينة، دون أي تدخل مباشر في عملية الاعتراض أو الاستعادة.

وتتجه الناقلة المختطفة وفق المعطيات الميدانية نحو خليج عدن، قبل أن تواصل مسارها باتجاه السواحل الصومالية، وسط غياب أي إعلان رسمي عن هوية الجهة المنفذة للعملية حتى الآن.

كما أعربت قوات خفر السواحل اليمنية عن أملها في سلامة طاقم السفينة، مؤكدة أن الحادثة تمثل تحدياً كبيراً لحماية الملاحة الدولية في المنطقة.

ودعت السلطات اليمنية إلى تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لتمكين خفر السواحل من أداء مهامه في تأمين الممرات البحرية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

والجدير بالذكر أن الناقلة كانت قد تعرضت لعملية سطو مسلح قبالة شبوة، حيث صعدت عناصر مجهولة إلى متنها وسيطرت عليها قبل تغيير مسارها باتجاه خليج عدن.