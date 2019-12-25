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مسلحون.. يرتكبون جريمة بشعة بحق شاب ليبي

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 ديسمبر 2019 - 14:35
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العثور على جثة شاب يدعى فارس الجدي [أخبار ليبيا]

عثر عدد من الأهالي في جزيرة سوق الثلاثاء، بمدينة طرابلس اليوم، على جثة شاب يدعى فارس الجدي بعد أن اختطفه مسلحون في طريق السدرة.

وقال مصدر لقناة “218”، إن الشاب قتل رميا بالرصاص، كما تبين أنه تعرض للتعذيب والتنكيل وفق ما أظهرته الكدمات في الجثة.

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ووفق رواية أسرة الشاب، فإن مجموعة مسلحة اختطفته عند بوابة وهمية بطريق السدرة بمنطقة صلاح الدين، ليعثر عليه اليوم مقتولاً داخل سيارته.

تأتي هذه الحادثة ضمن ما تقوم به مجموعات مسلحة من القبض على المارة وتفتيش أجهزتهم الخلوية والتأكد من الانتماءات السياسية.

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