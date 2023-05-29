مسلحون يغلقون مصفاة الزاوية وتحذيرات من انقطاع الكهرباء

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بقيام مجموعات مسلحة بإقفال صمامات الغاز وإيقاف إمدادات الوقود الغازي والسائل المغذي لمحطات الكهرباء من مصفاة الزاوية، وذلك خلفية استهداف مواقع في المدينة بالطيران المُسيَّر.



وحذرت الشركة العامة للكهرباء، من حدوث أزمة وانقطاع كبير للكهرباء على أنحاء واسعة من البلاد خلال الساعات القادمة.

وقال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إنه إذا استمر إقفال خطوط نقل الوقود الغازي والسائل من مدينة الزاوية المغذّي لمحطات الإنتاج سيؤدي ذلك إلى فقدان إنتاج الكهرباء بالمحطات الكهربائية.

وأوضح التائب أن هذا الأمر سيؤثر سلباً على الشبكة الكهربائية على طول البلاد.