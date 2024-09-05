مسلحون يقتلون 100 شخص في نيجيريا.. وقتلى بإطلاق نار في أمريكا وألمانيا!

في هجوم يعد أحد أكثر الهجمات دموية التي شهدتها يوبي هذا العام، شن مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية، هجوما شمال شرق نيجيريا، وأطلقوا النار على الأسواق والمساجد والمنازل، ما تسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.

وبحسب “أسوشيتد برس”، “اقتحم أكثر من 50 مسلحا يستقلون دراجات نارية منطقة مجلس تارموا المحلي بولاية يوبي وشرعوا في إطلاق النار قبل إضرام حرائق في المنشآت”، وفق ما أفاد الناطق باسم شرطة تارموا، دونغوس عبدالكريم.

وألقت الشرطة باللائمة في الهجوم على “جماعة “بوكو حرام” التي تشن تمردا منذ عام 2009 في البلاد”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن “بوكو حرام” أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه “كان انتقاميا لأن القرويين أبلغوا عناصر الأمن عن أنشطتهم”.

ونقلت وسائل الإعلام عن الجماعة القول إن “عددا من عناصر بوكو حرام لقي حتفه نتيجة للمعلومات التي نقلها القرويون”.

هذا ولقي ما لا يقل عن 1500 شخص حتفهم في المنطقة حتى الآن هذا العام جراء هجمات شنتها جماعات مسلحة.

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ثانوية بولاية جورجيا

أفادت شبكة MSNBC الأمريكية “بسقوط 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، إثر إطلاق نار بإحدى ثانويات ولاية جورجيا”.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان، إنه “تم القبض على أحد المشتبه بهم بعد أن تلقت السلطات تقريرا عن إطلاق نار نشط في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا”.

وبحسب مقطع فيديو من خارج المدرسة، كان “هناك ما لا يقل عن خمس سيارات إسعاف ووجود نشط كبير لقوات إنفاذ القانون في حرم المدرسة، كما يمكن رؤية مروحية طبية واحدة على الأقل تنقل مريضا من مكان الحادث”.

ألمانيا.. إطلاق نار في ميونيخ قرب مركز توثيق جرائم النازية

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من “مركز توثيق جرائم النازية” في المدينة اليوم الخميس.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع طلقات نارية قوية، وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطناً مرعوباً يهرب من موقع الحادث.

قال بينيديكت فرانكي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونيخ للأمن، لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “مكتبه، الواقع بجوار مركز توثيق النازيين، محاصر حاليًا من قبل الشرطة”.”، وأشار إلى “سماع ما لا يقل عن اثنتي عشرة طلقة نارية، بينما تنتشر قوة كبيرة من خدمات الطوارئ في الشارع”.

وتأتي هذه الحادثة في الذكرى السنوية لعملية ميونيخ الأولمبية عام 1972، حيث قُتل 11 رياضياً إسرائيلياً على يد جماعة “أيلول الأسود” الفلسطينية، ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.