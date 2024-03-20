مسلحون يقتلون 15 شخص في السودان بينهم مسؤولين حكوميين

أقدم مجهولون في السودان على قتل مجموعة من الأشخاص في منطقة بيبور، من بينهم مسؤولين في الحكومة.

وقال أبراهام كيلانج وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية الكبرى: تعرض مفوض مقاطعة بوما في بيبور، لكمين من قبل مجموعة من المسلحين المجهولين، أدى لمقتله مع 15 شخصا، مضيفا أن نائب قائد الجيش في بوما ومسؤولين من الحكومة والحرس الشخصي لمفوض المقاطعة من ضمن القتلى.

وذكر كيلانج، أنه يشتبه في أن المهاجمين شبان من قبيلة أنيواك بالمنطقة.

هذا و أسفرت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي اندلعت بين قبيلتي الدينكا والنوير، عن مقتل مئات الآلاف بين عامي 2013 و2018.

وتندلع اشتباكات متكررة منذ اتفاق السلام المبرم عام 2018، بين مجموعة من الجماعات المسلحة مما أسفر عن مقتل ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين.