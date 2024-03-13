مسلحون يقتلون 3 قساوسة مصريين في جنوب إفريقيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، مقتل 3 من الرهبان عقب تعرضهم لاعتداء إجرامي من قبل مسلحين مجهولين، في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبورغ، في جنوب إفريقيا.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، “أن الرهبان الثلاثة، هم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس”.

وأشارت الكنيسة، إلى أن البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الحادث في انتظار معرفة أسبابه، معربة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، ومتقدمة بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة.

وأدان شيخ الأزهر أحمد الطيب هذا الهجوم المسلح الذي استهدف دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب إفريقيا، مطالبا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف في ،جنوب أفريقيا، هو دير قبطي أرثوذكسي تم تأسيسه على يد الأنبا أنطونيوس مرقس عام 2007 وتدبير الأب الراهب القس تكلا الصموئيلى، وتم تدشين الدير فى 10 مايو 2014 بمناسبة عيد القديس مارمرقس الرسول.