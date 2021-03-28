مسلحون يُسيطرون على بلدة بالما شمال موزمبيق ونزوح الآلاف

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 20:21 | آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 20:29 نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 20:21
دولي
أرشيفية/AFP
مسلحون يسيطرون على بلدة قريبة من مشروع ضخم للغاز

ذكرت مصادر أمنية أن جماعات إرهابية سيطرت على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيقK على مسافة 10 كيلومترات فقط من مشروع الغاز العملاق الذي تقوده مجموعة “توتال” الفرنسية.

ووفقا للمصادر، فإن “القوات الحكومية انسحبت من بالما ، وبالتالي فإن المدينة استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف مصدر آخر، أن “بالما أصبحت في قبضة المهاجمين”، موضحاً أن القتال الذي بدأ الأربعاء في المنطقة لازال مستمرا.

وشهدت المنطقة المطلة على المحيط الهندي موجات نزوح للسكان فارين من عنف الإرهابيين.

وشنّت جماعات مسلحة بعد ظهر الأربعاء هجوما كبيرا على البلدة بعدما هدأ نشاطها في الأشهر الأخيرة، في تطور سجّل في اليوم نفسه الذي أعلنت خلاله شركة “توتال” الفرنسية استئناف الأعمال في موقع الغاز الذي من المفترض أن يباشر العمل فيه العام 2024.

آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 20:29
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