مسلحون يُسيطرون على بلدة بالما شمال موزمبيق ونزوح الآلاف

ذكرت مصادر أمنية أن جماعات إرهابية سيطرت على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيقK على مسافة 10 كيلومترات فقط من مشروع الغاز العملاق الذي تقوده مجموعة “توتال” الفرنسية.

ووفقا للمصادر، فإن “القوات الحكومية انسحبت من بالما ، وبالتالي فإن المدينة استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف مصدر آخر، أن “بالما أصبحت في قبضة المهاجمين”، موضحاً أن القتال الذي بدأ الأربعاء في المنطقة لازال مستمرا.

وشهدت المنطقة المطلة على المحيط الهندي موجات نزوح للسكان فارين من عنف الإرهابيين.

وشنّت جماعات مسلحة بعد ظهر الأربعاء هجوما كبيرا على البلدة بعدما هدأ نشاطها في الأشهر الأخيرة، في تطور سجّل في اليوم نفسه الذي أعلنت خلاله شركة “توتال” الفرنسية استئناف الأعمال في موقع الغاز الذي من المفترض أن يباشر العمل فيه العام 2024.