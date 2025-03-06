«مسلسلات رمضانية» تواصل إثارة الجدل.. لماذا أغضب بعضها الجمهور؟

تواصل المسلسلات العربية خلال الموسم الرمضاني الحالي 2025، إثارتها للجدل، حيث تعرّضت الكثير منها لانتقادات واسعة من الجمهور، لأسباب عديدة.

في السياق، أثار المسلسل المصري الكوميدي “أشغال شقة جدا”، الذي يعرض جزؤه الثاني خلال شهر رمضان، جدلًا واسعا، “بسبب ما اعتبره البعض تنميطا عنصريا وإساءة لصورة المرأة”.

ووفق ما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي، “أصبحت الشخصية التي تجسدها الفنانة السودانية إسلام مبارك، وتدعى “مدينة”، محورًا للجدل، إذ ظهرت في دور خادمة ذات بنية ضخمة، تمتلك قوة جسدية كبيرة، وتلتهم كميات كبيرة من الطعام”.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “أن تقديم الشخصية بهذه الصورة يعد تنمرًا وتنميطًا لأصحاب البشرة السمراء، بل ووصفه البعض بأنه يحمل دلالات عنصرية”.

كما تقدم المحامي أيمن محفوظ، “ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة في مصر”، اتهم فيه المسلسل “بالإساءة لصورة المرأة المصرية”.

يُذكر أن “مسلسل “أشغال شقة جدا”، يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، وأحمد عبدالوهاب”.

يا ستي كلي حاجة بسيطة .. بصي دوقتي المحشي ؟؟ دوقتي المحشي اللي بتحبيه ع الفطار ده ؟؟



مدينة مش حابب ياكل



مدينة ما انتي لازم تاكلي كلي إن شالله حاجة صغيرة مش لازم تاكلي كل ده



أقولك حاجة كلي الديك والفرختين وصينية الرقاق وحلة المحشي وال 4 طواجن بس .. بلاش البسلة#أشغال_شقة_جدا pic.twitter.com/aZoxYqtoep — Ahmad Hashish (@AhmadHashish87) March 3, 2025

انتقادات واسعة للمسلسل العراقي “ابن الباشا”

في ذات السياق، واجه المسلسل العراقي “ابن الباشا”، الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه باستنساخ مسلسل إيراني، قائلين “إنه نسخة طبق الأصل من المسلسل الإيراني “آقازاده” (بمعنى أبناء السادة)، حتى في تصميم البوستر الترويجي، بالإضافة إلى تشابه أسماء الشخصيات والحوارات بشكل كبير”.

يشار إلى أن “المسلسل الإيراني، من إخراج بهرنك توفيقي، يتناول حياة أبناء مسؤولي المخابرات الإيرانية، وفاز بجائزة أفضل مسلسل تم عرضه على منصات العرض الإلكتروني في ايران في مهرجان “الويب والهواتف المحمولة” في طهران عام 2021، ويضم نخبة من الفنانين العراقيين، بما في ذلك بكر خالد، سيف الشريف، هند نزار، أنعام الربيعي، سامان العزاوي، غانم حميد، ومحمود أبو العباس. والعمل من تأليف حامد عنقا، وسيناريو وحوار يقظان الجريان، وإخراج اللبناني جوليان معلوف”.

لكل كتاب #العراق ديروا بالكم يضربكم داء الأستسهال وتسوون"كوبي بيست"بطريقة فاضحة، لأن بهيج حالة رح تصيرون مضحكة💔🙃دشوف مسلسل بدون تغيير حرف واحد، لا بالمشاهد ولا بالقصة؟!

مسلسل #أبن_الباشا نسخة طبق الأصل من المسلسل الإيراني #آقازاده #أبناء_السادة#رمضان #رمضان_كريم #Zelenskyy pic.twitter.com/oSkWHGLvGO — Muثaّna H.S (@m9_6m) March 1, 2025