مسلسل «الحشاشين» يحدث ضجة كبرى.. وتركي آل الشيخ يعلق على اللهجة

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مسلسل الحشاشين بطولة النجم «كريم عبدالعزيز»، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على قناة «دي إم سي» وتصدره تريند دراما رمضان.

وعلقت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، على كيف بدأت جماعة الحشاشين وكيف انتهت، فيستعرض المسلسل قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

وتناول تقرير«سي إن إن» كيف نجح مؤسس الجماعة في إقناع أتباعه بأفكار خاطئة لتبرير جرائمهم، وسبب تسمية الطائفة بهذه الاسم هو مؤسس الجماعة حسن الصباح الذي كان يتبع طريقة غريبة في تجنيد الشباب لانضمام للجماعة وتنفيذ أوامره من خلال خداعهم بالحشيش، وفقًا لما ذكره مؤلف العمل في تصريحات تلفزيونية.

وعلق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على لهجة مسلسل “الحشاشين”، بطولة النجم المصري كريم عبدالعزيز، وذلك وسط انتقادات من البعض لاستخدام اللهجة العامية المصرية بدل الفصحى في مسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي.

ويشارك في بطولة مسلسل “الحشاشين” عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب، وألف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه من حق صناع مسلسل الحشاشين اختيار اللغة التي تناسبهم واللهجة المصرية عريقة ومفهومة في كل العالم العربي.

وتابع قائلا: مسلسل الحشاشين إنتاج ضخم وخطوة في الطريق الصحيح للوصول للمستوى العالمي، لو أُنتج مسلسل عن الفراعنة هل سيكون مناسب اللغة الهيروغليفية مثلا!!! قطعاً لا بلغة العصر أوقع وأحسن.

واختتم تركي آل الشيخ تعليقه قائلا: “نحن الآن في صدد إنتاج سعودي ضخم برعاية الترفيه ومحتار في اختيار الفصحى أو العامية للانتشار، خطوة الحشاشين شجعتني للتفكير”.

وأوضح التقرير أن جماعة الحشاشين استمرت لعدة سنوات حتى انتهت وانهارت، بسبب العديد من العوامل أبرزها التغيرات التي حدثت بعد الحروب الصليبية وقوة صلاح الدين الأيوبي وسقوط الدولة الفاطمية والمرتبطة بالمذهب الشيعي.

وفي السياق نفسه، أشادت قناة «روسيا اليوم» على أولى حلقات مسلسل الحشاشين بأنه أحدث ضجة كبيرة في مصر والعالم العربي وذلك بسبب استعراضه تاريخ الدولة الإسلامية منذ بدايتها.

وأشارت إلى أن تتر مسلسل الحشاشين يتضمن بداية منذ بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم وصولًا إلى الخلفاء الأربعة، ثم تقسيم المسلمين إلى سنة وشعيه ومذاهب ومن خلافه راشدة ورشيدة إلى خلافة أموية، إلى خلافة عباسية، ولذلك كل خلافة بعد الخلافة الراشدة كانت تنتقم من الخلافة التى تسبقها حتى ظهور حسن الصباح الفنان المصري كريم عبدالعزيز في القرن الـ11.