مسلسل «ذا سيمبسون» يثير ضجّة كبيرة.. ما علاقة «ترامب»؟

عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير “عائلة سيمبسون”، لإثارة الجدل بنبوءة جديدة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تتوقع وفاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 12 أبريل 2025.

وظهر في المشهد الذي انتشر مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن فيديو نسب لمسلسل “ذا سيمبسون”، “شخصية تشبه “ترامب” نائمة داخل نعش محاطة بشخصيات سياسية”، مما أثار ضجة كبيرة، لكن الحقيقة المؤكدة أن “هذا المشهد غير موجود في أي حلقة من المسلسل المثير للجدل، بل هو مجرد تزييف رقمي، تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التعديل”.

وأكد “مات سيلمان”، المنتج التنفيذي لمسلسل “ذا سيمبسون” رسميا ذلك، “أن هذا المشهد لم يظهر أبدا في المسلسل، وأنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح سليمان أن “فريق العمل ليس له أي علاقة بهذه الاشاعات”، محذرا الجمهور “من تصديق كل ما ينتشر على الانترنت دون التحقق”.

جدير بالذكر أن مسلسل “ذا سيمبسون” اشتهر سابقا “بعرضه حلقات تضمنت أحداثا حصلت لاحقا من باب الصدفة لا غير، مما جعل بعض المتابعين يصدقون بسهولة أي ادعاءات مماثلة”.

SIMPSONS PREDICTED APRIL 12, 2025. Thoughts 💭 ⁉️ pic.twitter.com/ACwv9lLQix — BLACK FLAG 💨🏴🔺🔱🔻 (@FlagBlack007) March 24, 2025