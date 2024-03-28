مسلسل «صاير صاير 5» مرآة تعكس الواقع بقالب كوميدي

استطاعت الدراما في ليبيا خلال الموسم الرمضاني الحالي، أن تحجز مكانتها الكبيرة، في قلوب الشارع الليبي والعربي عموما.

وفي هذا السياق، يأخذ مسلسل “صاير صاير 5″، المشاهد في رحلة عبر المدن الليبية الساحرة ليتناول الواقع الليبي بكل تفاصيله مجسدا الصراعات والتحديات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية ضمن إطار كوميدي ساخر، إذ يعكس صورة حية عن الحياة المعاصرة داخل المجتمع الليبي، ويقدم قصصا ملهمة ومشوقة تلامس قلوب المشاهدين، وتعبر عن آمالهم وأحلامهم من خلال حلقات منفصلة تستعرض عدة قضايا مختلفة بحس فكاهي.

وقال كاتب العمل شريف الشريف، الذي يعد واحدا من أبرز الأصوات الأدبية المؤثرة في الساحة الثقافية الليبية، لموقع “سكاي نيوز عربية “: “إن المسلسل يحمل اسما يعبر عن محتواه، ويتوافق مع الواقع والقضايا الاجتماعية التي تحدث في المجتمع الليبي”.

وأضاف الشريف: “يناقش العمل الأحداث والقضايا الاجتماعية بطريقة تحمل جزءا من الكوميديا مما يجعل المشاهدين يتفاعلون مع القصص ويرون انعكاسا لتجاربهم الشخصية في الحلقات”.

وقال الشريف: “يقدم المسلسل قصصا مختلفة تعكس التحديات والقضايا التي تواجهه الليبيين في مختلف مناحي الحياة، مثل معاناة المواطنين في القطاع الصحي، والتقصير في توفير العلاج لمرضي الأورام والفشل الكلوي وصعوبة تحمل تكاليفه”.

وأضاف: “ناقشت إحدى الحلقات المشكلات التي يواجهها بعض الأشخاص في البحث عن فرص عمل، وكذلك التحديات التي تنشأ نتيجة المحسوبية بالتدخل الشخصي في العمل وتأثيره على عمليات التوظيف، وصولا إلى أهم وأبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتي تؤثر على العديد من الأفراد والمجتمعات وهي البطالة”.

وتابع الشريف: “العمل يوجه عددا من الرسائل والتي يمكن أن تكون سببا في إلهام الكثيرين وتشجيعهم على التفكير في حلول لهذه المشكلات”.

يذكر أن مسلسل “صاير صاير” من تأليف شريف الشريف، وإخراج أيمن القدار، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما ومنهم: أصيل بحير، مهيبة نجيب، صلاح الأحمر، بسمة الأطرش، أحمد كعيب.