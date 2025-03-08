مسلسل كويتي يثير غضب الجمهور.. ما علاقة النجم «جورج وسوف»؟

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام، إلى موجة انتقادات طالته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهده من مسلسل “السيرك”، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2025، حيث قام د بتقليد “أبو وديع”، بطريقة أثارت غضب الجمهور، حيث رأى الكثيرون أنها سخرية من “وسوف”.

ووفق المشهد، “كانت اللقطة محاكاة لمقابلة تلفزيونية أجراها وسوف مع الإعلامي المصري عمرو أديب، حيث قلد البلام، طريقة حديث وسوف، بشكل غير واضح، مما دفع المشاهدين إلى اعتبار ذلك استهزاء بمعاناة الفنان الكبير، وأثار هذا التقليد، عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن السخرية من معاناة شخصية أمر يتجاوز حدود الفن والأخلاق”.

وردا على هذه الانتقادات، نشر حسن البلام مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، أعرب فيه عن اعتذاره الصريح للفنان جورج وسوف، حيث قال: “أعتذر منك وأبوس راسك يا أبو وديع، لم يكن هدفي السخرية، لكن الإنسان قد يخطئ دون قصد، تلقيت ردود فعل مختلفة، البعض هاجمني والبعض ضحك، لكن أكثر ما أثر فيّ هو تعليق الإعلامي نيشان، الذي جعلني أعيد التفكير في الأمر”.

وأضاف: “الاعتذار لفنان بحجم جورج وسوف، لا يُنقص منّي شيئاً، بل هو احترام وتقدير له، أنا آسف يا أبو وديع”.

وكان الإعلامي اللبناني نيشان، من أبرز الأصوات التي انتقدت المشهد، حيث كتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “السخرية من المرض ليست فنا، والتقليل من قامة بحجم جورج وسوف ليس جرأة، الاحترام هو ما يميز الفنان الحقيقي عن مدّعي الفن”.

هذا “ويضم مسلسل “السيرك” نخبة من نجوم الكوميديا مثل داوود حسين، خالد الفراج، فهد البناي، سعاد علي، عبدالعزيز النصار، ومحمد الرمضان”.

أستاذ حسن البلام،

رمضان كريم.

هذا ليس تقليدًا

بُغيَة تقديم

مُحتوى كوميدي.

السُّخرية مِن المرض

ليس فَنًّا، والتَّقليل مِن قامَة بِحَجم جورج وسّوف

ليس جُرأة.

الاحترام هو ما يُمَيّز الممثّل عن مُدَّعي الفَنّ.

احترام مُعاناة الآخرين ثقافة، وأنت فنّان مُثَقَّف.

محبّتي وتحيّاتي. pic.twitter.com/fKuckxLHrE — نيشان (@Neshan) March 5, 2025

اخي نيشان الاعتذار من شيم الرجال

واعتذار البلام ينم عن حب وتقدير واحترام للفنان جورج وسوف

وتأكد يقين ان الفنان جورج وسوف له مكانة مرموقة عندنا كخليجين وانا من عشاق الفنان الكبير ابو وديع — علي بن (@AMGALI0) March 7, 2025

اللي اظهر جورج وسوف في المقابلة غلطان واللي سواه البلام ايضاً غلط — asi (@essaminhi) March 7, 2025

للأسف الشديد ،، البعض يعتبر هذا اسلوب ساخر ، وله سوق رخيص .

الفنان جورج وسوف فنان راقي .

البلام لا يجيد التقليد ولا التمثيل .

وليس من وجهة نظري له تصنيف فني .

معجبيه من امثاله .

مع احترامي للفنانيين الكويتين . — د . السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) March 7, 2025