مسلسل كويتي يثير غضب الجمهور.. ما علاقة النجم «جورج وسوف»؟

تعرض الفنان الكويتي حسن البلام، إلى موجة انتقادات طالته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهده من مسلسل “السيرك”، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2025، حيث قام د بتقليد “أبو وديع”، بطريقة أثارت غضب الجمهور، حيث رأى الكثيرون أنها سخرية من “وسوف”.
ووفق المشهد، “كانت اللقطة محاكاة لمقابلة تلفزيونية أجراها وسوف مع الإعلامي المصري عمرو أديب، حيث قلد البلام، طريقة حديث وسوف، بشكل غير واضح، مما دفع المشاهدين إلى اعتبار ذلك استهزاء بمعاناة الفنان الكبير، وأثار هذا التقليد، عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن السخرية من معاناة شخصية أمر يتجاوز حدود الفن والأخلاق”.
وردا على هذه الانتقادات، نشر حسن البلام مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، أعرب فيه عن اعتذاره الصريح للفنان جورج وسوف، حيث قال: “أعتذر منك وأبوس راسك يا أبو وديع، لم يكن هدفي السخرية، لكن الإنسان قد يخطئ دون قصد، تلقيت ردود فعل مختلفة، البعض هاجمني والبعض ضحك، لكن أكثر ما أثر فيّ هو تعليق الإعلامي نيشان، الذي جعلني أعيد التفكير في الأمر”.
وأضاف: “الاعتذار لفنان بحجم جورج وسوف، لا يُنقص منّي شيئاً، بل هو احترام وتقدير له، أنا آسف يا أبو وديع”.
وكان الإعلامي اللبناني نيشان، من أبرز الأصوات التي انتقدت المشهد، حيث كتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “السخرية من المرض ليست فنا، والتقليل من قامة بحجم جورج وسوف ليس جرأة، الاحترام هو ما يميز الفنان الحقيقي عن مدّعي الفن”.
هذا “ويضم مسلسل “السيرك” نخبة من نجوم الكوميديا مثل داوود حسين، خالد الفراج، فهد البناي، سعاد علي، عبدالعزيز النصار، ومحمد الرمضان”.
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