مسلسل مغربي يشعل الجدل.. بعيد عن ثقافتنا!

أثار المسلسل المغربي “الدم المشروك”، جدلاً واسعا في الشارع، حيث اعتبر “أن العمل بعيد عن الثقافة المغربية”، مشيرين إلى أنه “رغم تقديمه بلهجتهم، غير أنه يحمل ملامح درامية أقرب إلى الأعمال الصعيدية المصرية”.

ووصف الإعلامي محمد واموسي، العمل بأنه “دراما مصرية صعيدية بامتياز، من السيناريو إلى الأزياء، مرورا بالملصق الرسمي”.

واعتبر الصحفي سفيان فسيقي أن المسلسل “يحمل أفكارا دخيلة على المجتمع المغربي”، مستغربا “غياب هوية واضحة للعمل، رغم الجهود المبذولة لإعطائه طابعا محليا”.

وأكد المنتج “معاذ غاندي”، “أن الكاتبة المصرية ليست غريبة عن المغرب، حيث تعيش فيه وتفهم بيئته، ما ساعد على إضفاء روح محلية على السيناريو”.

يذكر “أن السيناريو من تأليف الكاتبة المصرية هاجر إسماعيل، إلى جانب كاتبين مغربيين لضمان ملاءمته للبيئة المحلية”، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم المغاربة، بينهم دنيا بوطازوت وعبد الله ديدان ومريم الزعيمي وساندية تاج الدين وأيوب أبو نصر، بينما أخرجه أيوب لهنود، وعلى الرغم من الانتقادات، يحظى المسلسل بمتابعة واسعة النطاق، ويتناول قضايا اجتماعية مثل الصراعات العائلية وقضايا الإرث”.

⛔️ مسلسل "الدم المشروك" الذي تبثه القناة الثانية طوال شهر رمضان على أساس أنه عمل مغربي، هو في الواقع دراما مصرية صعيدية بامتياز، من السيناريو المحبوك بطريقة احترافية إلى الأزياء، مرورا بالملصق الرسمي، كل شيء فيه يصرخ : "صعيدي يا جدع" .



السيناريو مستورد بالكامل من مصر و هو من… pic.twitter.com/rms53pXmpH — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) March 4, 2025