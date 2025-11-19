مسلمو في أمريكا يصدّون محاولة إحراق لـ«القرآن الكريم»

شهدت مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية توتراً بعد محاولة إحراق نسخة من القرآن خلال تظاهرات مناهضة للإسلام، فيما رد المسلمون في المدينة برسالة قوية للسلام والتعايش تحت شعار “ديربورن للجميع”.

وأندلعت المواجهات عندما وصل جاك لانغ، أحد المشاركين في أحداث 6 يناير على مبنى الكابيتول، إلى شارع ميشيغان وحاول إحراق القرآن، ما أثار استياء المتظاهرين المسلمين الذين تدخلوا لمنع الفعل، وتمكن أحدهم من أخذ المصحف والابتعاد به عن موقع التوتر.

واشتدت المواجهة على شارعي شيفر وميشيغن قبل أن تنتقل الحشود نحو مبنى بلدية ديربورن بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس المسائية، ما دفع الشرطة لنشر نحو سبع دوريات للحفاظ على النظام، وأسفرت التدخلات عن توقيف شخص واحد دون تسجيل أي إصابات.

وديربورن، التي تتميز بتنوع سكاني واسع وتعد من أكبر التجمعات العربية في الولايات المتحدة، شهدت أيضًا مشاركة المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ميشيغان، أنتوني هادسن، في مسيرة منفصلة، بعد أن تراجع عن خطاب سابق وصف فيه احتجاجه بأنه “حملة صليبية”.

وأوضح هادسن أنه اكتشف خلال زيارة ثلاثة مساجد في المدينة سوء الروايات المتداولة، وهو ما أثار غضب لانغ ودفعه لكتابة عبارات مسيئة على حافلة الحملة.

وأكد المشاركون المسلمون في التظاهرات أنهم خرجوا لإظهار أن الإسلام دين سلام، وأن ديربورن مدينة للجميع، في رسالة واضحة ترفض التطرف والعنف وتحض على التعايش والاحترام بين جميع المكونات المجتمعية.