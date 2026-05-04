مسنّ إسرائيلي يخاطب بن غفير: «سيسرني أن أراك الأول على حبل المشنقة»

تتواصل تداعيات قضية “كعكة حبل المشنقة” التي أُهديت إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمناسبة عيد ميلاده، بعدما تحولت إلى ملف أمني أثار جدلا واسعا داخل إسرائيل.

وكشفت رئيسة قسم الجريمة لي عياش في قناة i24NEWS العبرية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 83 عاما من منطقة وسط إسرائيل مساء أمس، وذلك بعد أن أرسل رسالة تهديد شخصية إلى الوزير على خلفية تلك الكعكة.

وجاء في نص رسالة التهديد التي نقلتها وسائل الإعلام: “سيسرني أن أراك الأول في إسرائيل على حبل المشنقة في باحة الهيكل”.

وبحسب ما أفادت به قناة i24NEWS، فقد ادعى المعتقل خلال التحقيق أن الكعكة التي أعدتها زوجة الوزير أييلا كانت السبب في شعوره بالغضب والانزعاج.

وأكدت المصادر أنه في نهاية التحقيق جرى الإفراج عن المشتبه به، مع وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لمدة خمسة أيام.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتفال أقامه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء السبت بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وهو احتفال شهد حضور عدد كبير من كبار ضباط الشرطة، من بينهم قائد لواء القدس اللواء أفيشالوم فيلد، إضافة إلى وزراء وأعضاء من حزب الليكود، من بينهم وزير الأمن يسرائيل كاتس.

وخلال المناسبة، أثارت الكعكة التي ظهرت بشكل “حبل المشنقة” جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل، قبل أن تتحول لاحقا إلى قضية تهديد رسمي ضد الوزير.

وتواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التعامل مع القضية باعتبارها تهديدا موجها لشخصية حكومية رفيعة، في وقت تتصاعد فيه حالة الجدل حول الرمزية السياسية للحادثة وتداعياتها.