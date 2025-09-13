مسودة اتفاق أمني بين «الحكومة الوطنية وجهاز الردع» حول طرابلس

كشفت مصادر أمنية عن مسودة اتفاق برعاية المجلس الرئاسي الليبي بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب، بهدف إنهاء التوترات في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن نص الاتفاق ينص على انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، وتسليم تأمين المطار لكتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان بقيادة رمزي القمودي، بعد صدور قرار رسمي من رئيس الأركان بتكليفه بالإشراف على المهمة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل ستتولى إدارة سجن معيتيقة، مع النظر في إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة، بينما سيتولى الإدارة الجديدة للشرطة القضائية إدارة سجني عين زارة والجديدة مع تعيين آمر جديد لها.

ويشمل الاتفاق التزام جميع الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة والتعاون الكامل في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، ومنع القيام بعمليات القبض إلا بتعليمات مباشرة من النائب العام. كما شدد الاتفاق على حصر مهام الأجهزة الأمنية في الأطر الأمنية وعدم التدخل في الشأن السياسي.

وينص الاتفاق كذلك على انسحاب كافة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها المحددة، وتولي مديرية أمن طرابلس مسؤولية تأمين العاصمة، في حين تعود القوات العسكرية القادمة من خارج المدينة إلى مواقعها خلال أسبوع من توقيع الاتفاق النهائي.

وأكد المصدر أن جهاز الردع وافق على كامل شروط الحكومة دون نقصان حرف، بما يشمل تسليم المباني الحكومية والخدمية والمطلوبين، مع الالتزام بعدم التعاطي مع الشأن السياسي واحترام اختصاصات الأجهزة.

وأشار المصدر إلى أن هذه التفاهمات لا تزال في إطار اتفاق مبدئي ولم تُوقّع رسميًا بعد، ويجري استكمال المشاورات النهائية بين الأطراف المعنية قبل الإعلان عنها.