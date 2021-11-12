مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس تهدد معرقلي الانتخابات بفرض عقوبات دولية

دعت مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الى استئناف المشاورات لإقرار ميزانية موحدة وتوافقية.

وشدّدت مسودة البيان الختامي بحسب رويترز، على ضرورة التزام جميع الاطراف بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها، وإعلان نتائجها في موعد واحد.

وأوضحت مسودة البيان الختامي ان الأفراد او الكيانات الداخلية او الخارجية التي ستعرقل الانتخابات او يزورونها، سيحاسبون وسيواجهون عقوبات عقوبات دولية.

وشدّدت مسودة البيان الختامي على أهمية انشاء هيكل عسكري وامني موحد شامل، وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.

واكدت مسودة البيان الختامي على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع اساس تقني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.