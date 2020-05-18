مسودة قرار خاصة بـ«كورونا» ورئيس الصين يرد تعاملنا بشفافية مع الفيروس

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده تتعد بتقديم ملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا عالميًا على مدى عامين.

وأكد الرئيس الصيني في كلمة له، اليوم الإثنين، في الحفل الافتتاحي للجلسة ال 73 لجمعية الصحة العالمية، إن بلاده تعاملت بشفافية طوال الوقت فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق إنها ستدعم أي تحقيق تجريه منظمة الصحة العالمية، التي اتهمت من قبل دول غربية بمحابة بكين والاعتماد عليها بصورة مفرطة.

وقال السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ الأسبوع الماضي، إن بكين منفتحة على إجراء تحقيق تجريه فقط الصحة العالمية، وأضاف: “نحن شفافون وليس لدينا ما نخفيه”.

وأظهرت مسودة القرار التي أطلعت عليها وكالة “رويترز” اليوم الاثنين دعم 116 بلدا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، قالت إن المفاوضات مستمرة، وإنها لا تريد استباق النتيجة.

وسيطرح القرار الخاص بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس غدا الثلاثاء إذا حصل على دعم من ثلثي أعضاء الجمعية، وهي الهيئة الإدارية العليا لمنظمة الصحة العالمية، البالغ عدد اعضائها 194.