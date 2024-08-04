مسيرة إسرائيلية تسبب انقطاع المياه عن عشرات البلدات الجنوبية في لبنان

أدى هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مشروع “الطيبة” في لبنان، بحرمان عشرات البلدات الجنوبية من المياه، حيث اندلع حريق في محولة كهرباء محطة ضخ فرعية للمنطقة.

وأفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” أن حريقا كبيرا اندلع في محطة تحويل الكهرباء في مشروع الطيبة، جراء استهدافها بغارة من طائرة مسيرة.

بدورها، أفادت صحيفة “الأخبار” على حسابها في منصة “إكس” باحتراق محطة تحويل الكهرباء في مشروع مياه الطيبة جراء استهدافها بغارة من مسيرة وانقطاع المياه عن عشرات البلدات المستفيدة من المشروع.

احتراق محطة تحويل الكهرباء في مشروع مياه الطيبة جراء استهدافها بغارة من مسيرة وانقطاع المياه عن عشرات البلدات المستفيدة من المشروع. pic.twitter.com/3AHLC75R89 — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) August 4, 2024

من جهتها أكدت قناة “تلفزيون الجديد” أن الطائرة بدون طيار التي نفذت الهجوم “كانت إسرائيلية”.