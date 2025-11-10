مسيرة إسرائيلية تقتل مسؤولاً جنوب لبنان وتنفذ تفجيرات في حولا

استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين سيارة في بلدة البيسارية جنوب لبنان.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الغارة أدت إلى مقتل شخص على الأقل، وهو سمير فقيه أبو علي، مسؤول جمعية خدام الإمام الحسين.

ونفذت القوات الإسرائيلية أيضا فجر اليوم تفجيرين كبيرين لمباني في الحي الشرقي لبلدة حولا جنوب لبنان.

وفد أمريكي من وزارة الخزانة يعلن من بيروت استعداده للمساعدة في إنهاء تسليح وتمويل حزب الله

أكد وفد من وزارة الخزانة الأمريكية استعداده لمساعدة الحكومة اللبنانية على إنهاء الأنشطة المسلحة وتمويلها في البلاد، في إشارة إلى حزب الله.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزاف عون لوفد من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي.

وأعرب الوفد عن استعداد الولايات المتحدة لدعم لبنان في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ومساندة الجيش اللبناني في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء الأنشطة المسلحة، وتمكين القوى الأمنية الشرعية من ممارسة سلطتها بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

وتناولت المحادثات ملفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وضم الوفد عدداً من المسؤولين البارزين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، بينهم وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب رودولف عطالله.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال هيرلي إن المحادثات تناولت سبل التعاون لوقف تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، مؤكداً أن لبنان يملك فرصة ليكون حراً وآمناً ومزدهراً، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وقطع التمويل الإيراني.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني أن بلاده تطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الإرهاب، وتعاقب بشدة الجرائم المالية بمختلف أنواعها.

وجدد عون استعداده للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف الضربات، داعياً إلى الضغط على تل أبيب لوقف اعتداءاتها المستمرة.