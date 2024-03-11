مسيرة دراجات نارية نسائية في الهند تتحدى الذكورية

قامت أكثر من 500 سائقة دراجة نارية من جميع أنحاء الهند باستعراض دراجاتهن في شوارع العاصمة أمس الأحد، ودعين النساء إلى لعب دور أكبر في المجتمع.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن المشاركات قمن بالقيادة لمسافة 10 كيلومترات تقريبًا من ميدان بوسط نيودلهي، حيث أقيم الحدث احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.

ويبلغ عدد سكان الهند، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، أكثر من 1.4 مليار نسمة واقتصادها آخذ في النمو، لكن هيمنة الذكور لا تزال راسخة في بعض أجزاء البلاد، مما أدى إلى التمييز والعنف ضد المرأة.

ولا يتسامح الكثير من الرجال، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية، مع ركوب النساء للدراجات النارية.

ومع ذلك، فقد حقق فيلم تم إنتاجه حديثا يصور أربع نساء يركبن دراجات كبيرة رواجا كبير، كما أن عدد راكبات الدراجات الإناث آخذ في الارتفاع في البلاد.

وتقول إحدى المشاركات في الثلاثينيات من عمرها إنها تكون حرة مثل الطائر عندما تركب دراجتها الناريةن بينما قالت أخرى في الخمسينيات من عمرها إنها تريد من النساء ألا يشعرن بالإحباط بسبب الصعوبات التي يواجهنها، بل تريد منهن أن يسعين إلى تحقيق أحلامهن.