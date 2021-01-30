مسيرة في العاصمة التونسية تُطالب بإطلاق سراح الموقوفين

نظم عشرات المحتجين وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس، اليوم السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال الاحتجاجات الليلية الأخيرة.

وبحسب ما أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية، فقد رفع المحتجون شعارات مطالبة بإسقاط النظام والتنمية والشغل والكرامة الوطنية.

ثم انطلقت المسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وشهدت حالة من التدافع وبعض الاشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن.

وشهدت محافظات تونسية عدة وأحياء في عاصمة البلاد، منذ أيام، احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، وذلك تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.