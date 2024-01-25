مشادات قطرية إسرائيلية تُهدد فرص الهدنة بغزة في اليوم 110 للحرب

بينما تروج الأخبار عن قرب اتفاق لوقف اطلاق النار و تبادل الأسرى بوساطة قطرية، عكر بنيامين نتانياهو ووزير ماليته الأجواء الإيجابية، باتهام قطر بالانحياز إلى حماس و دعمها بالمال، ما يهدد جهود الوساطة بحسب تغريدات وزير الخارجية القطري على موقع إكس، ليبقى الفلسطينيون في حالة من الترقب و الانتظارعلى أمل أن العثور على ثغرة في جدار الأزمة المسدود حتى الآن.

وفي اليوم 110 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل عشرات الفلسطينيين جراء قصف الطيران الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة الصناعة التابعة لوكالة الأونروا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، التي تؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، ما أدى إلى احتراق خيمهم ومقتل 40 فلسطينياً وإصابة العشرات جلهم أطفال ونساء.

كما قصف الطيران الاسرائيلي مدينة رفح ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين إضافة إلى قصفه مربعاً سكنياً كاملاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 4 أربعة أطفال وإصابة آخرين.

وارتكب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 24 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 210 قتيلا و3386 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا القصف المتواصل لليوم الـ 110 على القطاع إلى 25700 قتيلا و63740 جريحاً.