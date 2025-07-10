ليبيا تشارك بـ«القمة الرقمية الأولى» في لوساكا

شارك عبدالقادر يحيى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، في أعمال القمة البرلمانية الرقمية الإفريقية الأولى التي انطلقت في لوساكا بجمهورية زامبيا.

وتأتي المشاركة في إطار التعاون بين البرلمان الإفريقي، ومركز أبحاث الإسكان والصحة الإفريقي، ومنظمة GSMA، بهدف تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة لمستقبل رقمي متقدم في إفريقيا.

وجمعت القمة أعضاء لجان البرلمان الإفريقي المعنية بالنقل، الصناعة، الاتصالات، الطاقة، العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن أجهزة الاتحاد الإفريقي والباحثين وخبراء السياسة الرقمية.

وركزت المناقشات على أدوار الذكاء الاصطناعي، الصحة الرقمية، وحوكمة البيانات في تطوير المشهد الرقمي القاري. وعلى مدار ثلاثة أيام، استعرض البرلمانيون تقارير الصحة الرقمية والتصنيع الذكي، بهدف صياغة سياسات وتشريعات تحمي البيانات الرقمية وتعزز الأمن السيبراني.