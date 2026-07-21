بمشاركة ليبيا.. البرلمان الإفريقي يبحث توجهاته الاستراتيجية المقبلة

شاركَ أعضاءُ مجلس النواب الليبي، رئيسُ اللجنة الدائمة للقواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي صالح قلمه يسكو، ومقررُ مجموعة دول شمال إفريقيا في البرلمان الإفريقي عبد القادر حسن يحيى، وعضوُ لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي سالم مسعود قنان، في الاجتماع التوجيهي الاستراتيجي للجان الدائمة مع مكتب البرلمان الإفريقي.

وعُقدَ الاجتماعُ برئاسة رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، وبحضور النائب الأول لرئيس البرلمان الإفريقي، وذلك في مستهل أعمال اللجان الدائمة، ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة العادية السابعة للبرلمان الإفريقي.

وافتتحَ الأمينُ العام للبرلمان الإفريقي جلسةَ التوجيه الاستراتيجي بكلمةٍ ترحيبيةٍ، أعقبتها كلمةُ رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق، التي استعرض خلالها التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وأبرز أولويات عمل البرلمان خلال الفترة القادمة.

وشهدَ الاجتماعُ طرحَ عددٍ من أعضاء البرلمان الإفريقي ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن القضايا المطروحة، فيما قدم رئيس البرلمان الإفريقي الردود والتوضيحات حول مختلف الملفات التي جرى تناولها خلال الجلسة.

واختُتمَ الاجتماعُ بكلمةٍ للنائب الأول لرئيس البرلمان الإفريقي، تناول خلالها أبرز مخرجات الجلسة، في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق أعمال الدورة العادية السابعة للبرلمان الإفريقي.

ويأتي الاجتماعُ التوجيهي الاستراتيجي ضمن التحضيرات الرسمية التي تسبق انعقاد الدورات العادية للبرلمان الإفريقي، ويهدف إلى تنسيق أعمال اللجان الدائمة، ومناقشة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي ستشكل أساس جدول أعمال البرلمان خلال المرحلة المقبلة.