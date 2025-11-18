مشاركة ليبية فاعلة بـ«قمة المناخ» في البرازيل

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط بوفد رسمي في أعمال مؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ COP30، المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، حيث عقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات متخصصة تناولت ملفات الطاقة المستدامة والبيئة وتطوير آليات التمويل للمشاريع منخفضة الانبعاثات.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد اجتماعات مهمة ضمن مجموعة الدول العربية ومجموعة الـ77 + الصين، ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بقطاعي الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى استعراض جهود المؤسسة في مبادرة 2030 لاستغلال الغاز والحد من حرقه.

كما شارك أعضاء الوفد في جلسات ناقشت تحسين آليات تمويل المشاريع البيئية ومشاريع الطاقة المستدامة، إلى جانب طرح مقترحات لدعم تنفيذ مشاريع استغلال الغاز وتقليل حرقه، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وشدد الوفد على أهمية تبادل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء لتعزيز الابتكار وتطبيق حلول مستدامة في قطاع الطاقة.

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار حرصها على تعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية، ودعم التوجهات الوطنية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، مؤكدة تطلعها إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، وسياسات تخدم التنمية والبيئة في ليبيا.