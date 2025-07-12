مشاركة ليبية فاعلة بمعرض «الأغذية الدولي» في تونس

اختتمت يوم الجمعة 11 يوليو 2025 فعاليات معرض الأغذية الدولي لإفريقيا (IFSA Africa)، الذي استمر ثلاثة أيام في العاصمة التونسية، بمشاركة السفارة الليبية في تونس إلى جانب ممثلي عدد من الدول الإفريقية والعالمية.

وانطلقت فعاليات المعرض بافتتاح رسمي حضره وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، بمشاركة مسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية. وشهد المعرض زيارة أجنحة الدول المشاركة، من بينها جناح ليبيا الذي عرض منتجات غذائية تقليدية بهدف التعريف بالهوية الليبية وتنوع المطبخ المحلي.

وفي اليوم الثاني، وبرعاية وزارة السياحة التونسية، أقيمت بطولة قرطاج الدولية لفنون الطبخ، حيث شارك المتسابق الليبي علي المبروك التركي، وتمكن من الفوز بالمركز الثالث، ضمن منافسة جمعت طهاة من مختلف الدول.

أما في اليوم الثالث، وتحت إشراف الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، شاركت السفارة في ندوة متخصصة حول “الرغيف العربي”، نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). كما أقيمت مسابقة لصنع الرغيف العربي، شاركت فيها المتسابقة الليبية عبير عبد السلام دابي، التي حصلت على شهادة تقدير تقديرًا لأدائها المتميز.

تجسد هذه المشاركة حرص ليبيا على تعزيز حضورها في الفعاليات الدولية، والتعريف بتراثها الغذائي، ودعم المواهب الوطنية في مجالات الطهي والصناعات الغذائية.