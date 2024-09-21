مشاركة ليبية متميزة في بطولة العالم لرياضة لـ«المواي تاي»

تمكن المنتخب الوطني لرياضة المواي تاي من تحقيق نتائج متميزة في بطولة العالم التي أقيمت في بانكون التايلاندية بإشراف وتنظيم الاتحاد الدولي IFMA.

وتمكن البطل الليبي صهيب المنسلي من إحراز الميدالية الذهبية في وزن 63.5 كج فيما أحرز البطل عبد المؤمن الطيب الميدالية الفضية والصديق فيصل البلعزي برونزية وزن أقل من 71 كجم للفئة العمرية الممتدة بين 14و15عاما.

كما نجح البطل الليبي لقمان محمد بن الشيخ في إحراز ميدالية برونزية لوزن 36كجم للفئة العمرية الممتدة بين 12-13 عامًا.

يُشار إلى أن السيلابا مواي تاي أو المواي تاي أو البوكس تاي، المسمى أحيانا بالملاكمة التايلاندية، هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر، وقد ساعد هذا الفن سكان تايلاند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو.

وتُمارس اليوم الملاكمة التايلاندية في العالم بأشمله، ويتطلب هذا الفن المنحدر من “كرابي كرابونج”، لياقات بدنية مثل الخفة، وردود الفعل، والقدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام، ويُلقب هذا الفن بفن الأطراف الثمانية بسبب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.