مشاركة واسعة في «تحدّي القراءة العربي».. الإحصائيات وأبرز النتائج

أفاد المنسق الوطني لمبادرة تحدّي القِراءة العَربي في ليبيا الدّكتور علي قنون، بأنّ “عدد التلاميذ والطلاب الذين اِستكملوا إدخال مُلخصات الكتب إلى المنظومة قد وصل إلى 1432 تلميذ وطالب وتلميذ فئات خاصة”.

وأضاف المنسق الوطني للمبادرة بأنّ المنطقة الشرقية (ج) شهدتْ أكثر عمليات إدخال التلاميذ والطلاب لملخصاتهم بواقع 245 تلميذ وطالب، تليها المنطقة الغربية (أ) بِاستكمال 218 تلميذ وطالب إدخال مُلخصاتهم، تليهم المنطقة الجنوبية (ب) بِاستكمال 210 تلميذ وطالب مُلخصاتهم، وتوزعت باقي عمليات إدخال الملخصات على المناطق الوسطى (ب) 152 تلميذ وطالب الغربية (ب) 140 تلميذ وطالب، الغربية (ج) 138 تلميذ وطالب، الجنوبية (أ) 119 تلميذ وطالب، الشرقية (أ) 103 تلميذ وطالب، الوسطى (أ) 66 تلميذ وطالب، الشرقية (ب) 25 تلميذ وطالب.

وأوضح قنون بأنه بإمكان التلاميذ والطلاب الذين أكملوا قراءة الكتب وتعدر عليهم إدخال ملخصاتهم، تسليم الجوازات والتّعهد إلى المدرسة بحسب الإعلان الخاص بذلك، وسيتم إضافة أسمائهم إلى القوائم النّهائية.

إحصائية المشاركين حسب المدارس والمراقبات والمؤسسات التّعليمية، من هنا.

قائمة بأسماء الطلاب والتلاميذ الذين اِستكملوا القراءة وإدخال الملخصات للمنظومة، من هنا.