لتعزيز الأنشطة التطوعية.. وزارة الشباب تطلق برنامجاً صيفياً

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:46 | آخر تحديث: 30 يونيو 2026 - 11:12 نُشر: الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:46
ليبيا
وزارة الشباب
وزارة الشباب تستهدف 20 ألف مشارك في مخيم 2026

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية انطلاق المخيم الوطني الأول للشباب 2026، إيذانًا ببدء سلسلة المخيمات الشبابية الليبية، التي تستهدف توسيع مشاركة الشباب في برامج التعلم والتطوع والأنشطة الترفيهية والمغامرات.

وبحسب ما نشرته الوزارة، تستهدف المخيمات مشاركة نحو 20 ألف شاب وشابة من مختلف المدن والمناطق الليبية، ضمن برنامج صيفي شامل يتيح الانخراط في أنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي.

وأوضحت وزارة الشباب أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود دعم وتمكين فئة الشباب، عبر توفير مساحات منظمة للتعلم غير التقليدي، تجمع بين التدريب العملي والأنشطة التطوعية والتجارب الميدانية.

كما دعت الوزارة الشباب في مختلف المناطق إلى المبادرة بالتسجيل وحجز أماكنهم للمشاركة في فعاليات المخيمات، مؤكدة أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع ضمن الشروط والإجراءات المعتمدة.

وتسعى وزارة الشباب في ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى إطلاق برامج وطنية موجهة لفئة الشباب، بهدف تعزيز دورهم في المجتمع وتوفير بدائل تدريبية وترفيهية، في ظل اهتمام متزايد ببرامج التنمية البشرية والأنشطة الصيفية المنظمة على مستوى الدولة.

آخر تحديث: 30 يونيو 2026 - 11:12
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