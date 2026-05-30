مشاريع جديدة تستهدف رفع «كفاءة الحرس» والفرع البلدي

أعلنت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطمية، أن بلديتي الزنتان وبني وليد تواصلان الإشراف على تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية، ضمن برامج التنمية المركزية الهادفة إلى رفع كفاءة المرافق الإدارية وتحسين جودة الخدمات داخل البلديات.

وفي هذا السياق، يواصل بلدي الزنتان متابعة أعمال صيانة مبنى الفرع البلدي، في إطار مشروع تنموي ممول من مخصصات التنمية المركزية، يستهدف تحسين بيئة العمل الإداري وتعزيز مستوى الأداء الخدمي داخل البلدية.

كما يواصل بلدي بني وليد الإشراف على تنفيذ مشروع صيانة مبنى الحرس البلدي، ضمن مشاريع التنمية المركزية، بما يهدف إلى دعم البنية التحتية للمؤسسات الخدمية ورفع جاهزيتها التشغيلية.

ويواصل المجلس البلدي الزنتان الإشراف على تنفيذ أعمال مشروع طريق قصور الضيافة بطول 450 مترًا، ضمن حزمة المشاريع التنموية الممولة من مخصصات التنمية المركزية، والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق داخل البلدية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار خطط وزارة الحكم المحلي الهادفة إلى تطوير المرافق العامة داخل البلديات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تحديث وصيانة المباني الإدارية والخدمية.

هذا وتشهد عدد من البلديات خلال الفترة الأخيرة تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل للمباني الحكومية ضمن مخصصات التنمية المركزية، في محاولة لتعزيز كفاءة العمل الإداري المحلي وتحسين جودة الخدمات الأساسية، في ظل تباين مستويات البنية التحتية بين البلديات.