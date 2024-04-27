مشاريع متعددة ينفذها جهاز التنمية في سرت

ينفذ الجهاز الوطني للتنمية في الفترة الحالية، حزمة من مشاريع إعادة الإعمار في مدينة سرت، من بينها تنفيذ مدرجات الجامعة واستكمال صيانة مطار خليج سرت الدولي، بعد توقف دام قرابة الـ14 عامًا.

وذكر الجهاز في بيان اليوم السبت، أن المشاريع تشمل أيضا تنفيذ واجهة جامعة سرت، وصيانة عمارات الإسكان الوظيفي، وتنفيد شط مارينا البحري، وتركيب سياج طريق الشط البحري، وترميم سوق جديد للصناعات التقليدية والعطارين، فضلا عن ترميم وطلاء الواجهات الأمامية والخلفية لعمارات الألف وحدة سكنية بمحلة الرباط وعمارات الضمان بالمدينة؛ لأول مرة مند تسليمها قبل عشرات السنين.

وتشمل المشاريع التي ينفذها الجهاز أيضا صيانة لـ “ميدان الساعة” أحد معالم سرت التاريخية، فضلا عن توسعة وزيادة مدرجات المدينة الرياضية بهدف اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية لإقامة المباريات والبطولات المحلية والدولية في المدينة.

وحسب البيان هناك أيضا مشروع متنزه للألعاب المائية مخصص للأطفال دون الحادية عشرة من العمر بمحلة الرباط، والتعاقد مع تحالف شركات مصرية على تنفيد جسرين للتخفيف من المختنقات المرورية بالمدينة أحدهما يربط الطريق الساحلي بالمطار والثاني يربط وسط المدينة بطريق شارع مراح.