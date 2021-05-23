مشاكل بالقلب لدى شبان تلقوا لقاح كورونا في أمريكا

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تدرس تقارير تفيد بأن عددا من المراهقين والشباب الذين تم تطعيمهم ضد كورونا قد عانوا من مشاكل بالقلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيان “مجموعة سلامة اللقاحات” التابعة للمراكز لم يكن واضحا في التفاصيل، حيث اكتفى بالقول إن هناك حالات “قليلة نسبيا” (تعاني من مشاكل في القلب) وقد تكون غير مرتبطة بالتطعيم.

وأشارت إلى أن “هذه الحالات تعاني من مشكلة التهاب عضلة القلب، ويمكن أن تحدث بعد عدوى معينة”.

ولفتت إلى أن “مراجعة المراكز للتقارير لا تزال في المراحل المبكرة، ولم تحدد بعد ما إذا كان هناك أي دليل على أن اللقاحات تسببت في الإصابة بأمراض القلب”.