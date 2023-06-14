«مشانق الـ7 إبريل».. «القيب» يعتذر ويقول إنّها أخرجت من سياقها

اعتذر وزير التعليم العالي عمران القيب عن إشارته لمشانق الـ7 من إبريل، مشيرا إلى إنّها أخرجت عن سياقها وعباراتها ووظفت من قبل البعض على أنّها تحريض منه على هذه الممارسات.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسي جامعة طرابلس وجامعة الزيتونة ونقيبي أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس

وأكد القيب التزام الوزارة بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها وأنّها لن تقبل بأي شكل أي ممارسات من هذا النوع، مضيفا أنّهم يحرصون على تكريسها للعلم والتعلم وبناء الإنسان وحماية حقوقه وحريته.

وأشاد القيب بحرص المؤسسات التعليمية والقائمين عليها على استقامة المؤسسات، لافتا إلى أنّ الوزارة معهم في صف واحد ضد هذه الجرائم، ومقدما اعتذراه لمن لمسته تلك الكلمات.

وكان عمران القيب قد تحدث في أحد اجتماعاته عن المطالبة بشنق بعض أساتذة الجامعة، تعليقا على تقصير بعضهم بحق الطلبة، حسب تعبيره.